Scriptanews.it. Notizie ed informazione in Carnia

8° Reggimento Alpini. VIDEO della Sfilata e cerimonia per la Cittadinanza Onoraria Ecco le immagini delle celebrazioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria all'8° Reggimento Alpini. Dopo la sfilata alpina per le vie di Tolmezzo che ha portato militari e popolazione in Piazza XX Settembre, ci si è spostati nella Sala Consiliare nella quale è stata conferita la cittadinanza onoraria. Nel video, oltre alla sfilata iniziale ed […]

Rimandate a mercoledì 11 dicembre 2019 le celebrazioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’8° REGGIMENTO ALPINI. Venuti a conoscenza della scomparsa dell’Arcivescovo emerito Monsignor Pietro Brollo, è stato deciso di rimandare le celebrazioni per il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’8° Reggimento Alpini a mercoledì 11 dicembre prossimo. Il programma e i relativi orari rimangono invariati come … Continua a leggere→ The post Rimandate a mercoledì 11 dicembre 2019 le celebrazioni per […]

All’8° Reggimento Alpini la cittadinanza onoraria di Tolmezzo Questo pomeriggio, 5 dicembre 2019, la Città di Tolmezzo conferirà la Cittadinanza Onoraria all'8° REGGIMENTO ALPINI Continua a leggere→ The post All’8° Reggimento Alpini la cittadinanza onoraria di Tolmezzo first appeared on Alpini in Carnia.

33° Raduno Alpino alla Campana dell’Amicizia sul M.Talm il 25 agosto organizzato dai Gruppi ANA Val Pesarina e Rigolato I Gruppi Ana carnici “Val Pesarina” e “Rigolato” propongono, per domenica 25 agosto il 33° “Raduno Alpino alla Campana dell’Amicizia”. L’appuntamento avrà luogo sul Monte Talm (m. 1.728) dal quale si gode un bellissimo panorama su tutto il Canal di … Continua a leggere→ The post 33° Raduno Alpino alla Campana dell’Amicizia sul M.Talm il […]