A 42 anni dal sisma in Friuli si parla di Terremoto alla cartolibreria Moro di Tolmezzo con Luca Coradduzza.

Sono passati 42 anni dalla tragica data del 6 maggio 1976, e il ricordo del sisma in Friuli rimane più vivo che mai.

Per mantenerlo ancora nella memoria se ne parlerà con Luca Coradduzza, autore del libro “Lo spartiacque di una notte di maggio“, venerdì 4 maggio 2018 alle ore 17.30, alla Cartolibreria Moro di Tolmezzo,

Oltre a leggere testimonianze e ricordi inediti dei tragici fatti legati al sisma del 1976, saranno esposte al pubblico alcune foto mai viste prima ritraenti le vie ed i palazzi del capoluogo carnico segnati dalle scosse. Si potrà comprendere, così, la storia e l’evoluzione della Città di Tolmezzo.

L’ingresso è libero.

Il BOOKTRAILER de “Lo spartiacque di una notte di maggio”



