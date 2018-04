Tiangong 1 è rientrata. L’impatto nell’Oceano Pacifico

La spasmodica attesa per le sorti del “palazzo celeste“; ovvero la stazione spaziale cinese Tiangong 1 è terminata.

Da quanto si apprende tramite la pagina twitter del’Agenzia Spaziale Italiana e dal loro sito, la Stazione Spaziale Cinese è entrata in Atmosfera ed ha impattato nell’Oceano Pacifico alle ore 2.16 italiane.



E’ esclusa la possibilità che frammenti o detriti di Tianging 1 siano caduti o cadano in Italia.

L’attesa è stata spasmodica in questi giorni. Tutti ne hanno parlato: dai telegiornali in televisione, ai TG alla radio alle numerosissime dirette online che hanno seguito sino all’ultimo la traiettoria della Stazione Spaziale Cinese.

Come ricordato nei precedenti video, trovi i link qui sotto, il primo modulo sperimentale cinese, ovvero Tiangong 1 è stato lanciato nel 2011 dal deserto del Gobi anche se il lancio originariamente doveva avvenire alla fine del 2010.

Nel mese di Marzo 2016 l’agenzia Spaziale Cinese aveva comunicato di averne perso il controllo. Se tutto fosse andato per il meglio il suo rientro in atmosfera e conseguente distruzione si sarebbe dovuto avere sopra le acque dell’Oceano Pacifico. E così, alla fine, dopo tutto il tran tran, è successo.

L.C.

google

Notizie che ti potrebbero interessare: