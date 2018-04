Tolmezzo invasa dagli UFO? Beh, più che Oggetti Volanti Non Identificati, si trattava di IFO, ovvero Oggetti Volanti Identificati, installati nella nuova Piazza XX Settembre di Tolmezzo, in occasione di INNOVALP 2018, cioè il Festival delle idee per la montagna.

Ecco le immagnii suggestive donate dalla presenza dei grandi palloncini.

