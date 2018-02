Sfilata di Carnevale per le vie di Tolmezzo

Centinaia di maschere e mascherine hanno sfilato per le vie di Tolmezzo riempiendo di coriandoli la nuova Piazza XX Settembre. Protagonisti i bimbi delle Scuole Primarie e dell’Infanzia del capoluogo carnico. Ecco le immagini del video. Buona visione!



Quale è l’origine del Carnevale? Perché si tirano i coriandoli? Perché si va in giro in maschera? La risposta a queste e molte altre curiosità in questo video (clicca qui).

