Giorno del Ricordo a Tolmezzo

In occasione del Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio alle 17.30, il Sindaco di Tolmezzo deporrà una corona d’alloro in corrispondenza del monumento dedicato alle Vittime delle Foibe ed Esuli di Istria, Fiume, Dalmazia e Alto Isonzo.



La commemorazione del 2017



Il monumento, che si trova presso l’area verde esterna al parcheggio coperto di via Percoto, è stato inaugurato dal Comune nel 2010 ed è divenuto il luogo simbolo della memoria delle vittime di quei terribili eventi storici.

Per non dimenticare la tragedia degli esuli istriani e dalmati, che lasciarono le loro case all’indomani del trattato di Parigi (10 febbraio 1947), che assegnava definitivamente quelle terre alla Jugoslavia di Tito, giovedì 15 febbraio, alle 18.00, nella sala del Centro Servizi Museale presso il Museo Carnico M. Gortani, si terrà la conferenza dal titolo “Sedie, armadi e quaderni aperti: la memoria svelata del magazzino 18”.

La serata, curata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Udine, vedrà la partecipazione della prof.ssa Antonella Pocecco dell’Università di Udine la quale approfondirà storicamente quella vicenda troppo a lungo dimenticata.

La conferenza rientra fra gli “Eventi celebrativi 2018”, iniziative organizzate dal Città di Tolmezzo per celebrare varie ricorrenze: la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Festa della Donna, la Giornata della Memoria e dell’Impegno civile per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, l’anniversario della Liberazione e la Festa del Lavoro.

Il successivo appuntamento sarà quello di venerdì 9 marzo quando, in occasione della Festa della Donna, alle 20.45 al Teatro comunale Candoni, andrà in scena lo spettacolo teatrale FIL ROUGE: cinque storie per capire cosa vuol dire essere donna oggi.

L’intero programma degli eventi e tutte le informazioni sono disponibili nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it oppure si possono richiedere all’Ufficio Cultura del Comune – tel. 0433 487987/961/988 – e-mail cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it .

Notizie che ti potrebbero interessare: