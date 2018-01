Si intitola “Difenditi dalle menzogne con il linguaggio del corpo. Tecniche e segreti della Comunicazione Non Verbale per smascherare i bugiardi” ed è appena uscito in libreria.

Si tratta dell’ultima pubblicazione, la sesta in ordine cronologico, dello scrittore e mentalista Luca Coradduzza.

L’argomento affrontato è quello della Comunicazione Non Verbale (CNV) campo che, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede ed interessa un numero sempre crescente di persone.

“In particolare – commenta l’autore – in questo libro affronto un ambito ben preciso della CNV, ovvero quello della menzogna.

Ci sono momenti nei quali scoprire se chi abbiamo di fronte ci sta mentendo è fondamentale.

Negli affari, al lavoro, nelle situazioni di tutti i giorni vorremmo poter essere in grado di ‘leggere nella mente’ degli altri per capire se ci stiano dicendo la verità. Questo volume aiuta a farlo osservando il linguaggio del corpo”.

Il testo è molto semplice ed alla portata di tutti, fondamentale per avvicinarsi alla CNV.

“Mi sono sforzato di rendere il libro semplice, comprensibile a tutti, ma anche interessante per chi mastica già questo campo della comunicazione.

Nella prima parte – forse la più impegnativa per un neofita – ho espresso alcuni concetti fondamentali che è bene conoscere.

Il resto del testo è scorrevolissimo, chiaro, con numerosi esempi pratici e facile da memorizzare”.

E così, capitolo dopo capitolo, l’autore guida il lettore alla scoperta di posture, atteggiamenti, gesti, movimenti, variazioni fisiologiche e nell’eloquio che, in maniera inconscia, tradiscono chi ci sta raccontando una balla.

Se saprai riconoscere questi segnali, ti sarà più facile capire se chi hai di fronte ti sta mentendo.

Un libro scritto da un mentalista, fondamentale per avvicinarsi all’affascinante mondo della Comunicazione Non Verbale e ai suoi segreti, con preziosi suggerimenti, tattiche e tecniche “sporche” per smascherare i bugiardi e per comprendere meglio chi hai di fronte.

Qui trovi la scheda del libro.

Notizie che ti potrebbero interessare: