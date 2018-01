A partire dal 2 gennaio 2018, ai cittadini di Tolmezzo che dovranno rinnovare la carta d’identità oppure dovranno richiederla per la prima volta, verrà rilasciata la nuova Carta di Identità Elettronica – CIE.

La novità per ora riguarda solo Tolmezzo: i comuni associati di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, infatti, si adegueranno alla nuova procedura a partire dalla prossima primavera.

Rispetto al precedente documento cartaceo (che non verrà più rilasciato, salvo agli iscritti all’AIRE e alle persone che hanno una reale e documentata urgenza) la nuova CIE:

– verrà rilasciata esclusivamente su prenotazione;

– non verrà più stampata e consegnata direttamente allo sportello dell’Anagrafe ma verrà spedita tramite raccomandata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla richiesta;

– avrà un costo di 22,00 euro, in caso di rilascio, e di 27,00 euro, in caso di duplicato per deterioramento, smarrimento o furto.

La fotografia, inoltre, potrà anche essere consegnata in formato digitale ma dovrà avere specifiche caratteristiche, così come indicato dal Ministero dell’Interno.

Al momento della richiesta di emissione della CIE, un’ulteriore e importante novità riguarda la possibilità, per le persone maggiorenni residenti nel Comune di Tolmezzo, di esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT). Il rilascio di questa dichiarazione è facoltativo.

Tutti i dettagli necessari e ulteriori informazioni utili per il rilascio della nuova CIE sono disponibili nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it oppure possono essere richiesti all’Ufficio Anagrafe – tel. 0433 487945 – email anagrafe@comune.tolmezzo.regione.fvg.it

