Venerdì 5 gennaio 2018, dopo la Messa delle 18.00 si terrà la 21^ edizione della Discesa della Befana “cul firâl” dal campanile di Cella, frazione di Forni di Sopra.

Una manifestazione ideata e curata fin dagli esordi dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e da sempre molto seguita, soprattutto dai bambini, che partecipano in gran numero. La Befana, impersonata da una delle due uniche donne che fanno parte del Soccorso Alpino di Forni di Sopra, porta nella sua gerla dei regalini per i bambini.



La suggestiva discesa della Befana, seduta a cavalcioni sulla scopa, avviene lungo una teleferica in corde. La nasuta vecchietta – nella realtà una giovane e dolce fanciulla – porta con sé un lampioncino, il “firâl” vocabolo fornese che dà il titolo alla manifestazione.

La discesa al buio dai 46 metri di altezza del campanile viene interrotta a metà da uno spettacolo pirotecnico e si conclude poi con l’atterraggio nel sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta e la distribuzione dei doni ai bambini.

