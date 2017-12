Villa Linussio. Comincia il restauro

Lunedì 18 dicembre 2017 l’apertura del cantiere con la presenza della Presidente Debora Serracchiani: 500.000€ l’importo impegnato. A gennaio presentazione pubblica del Masterplan per la “rigenerazione territoriale” della ex caserma Cantore.

Lunedì 18 dicembre a Tolmezzo la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, aprirà il cantiere di restauro di Villa Linussio, il prestigioso edificio che si trova a Tolmezzo, nella ex caserma Cantore, già sede del più importante opificio tessile europeo del ‘700, fondato da Jacopo Linussio (Paularo 1691 – Tolmezzo 1947).

I lavori interesseranno, in questa fase, una indagine sugli gli stucchi e il consolidamento dell’imponente apparato degli affreschi del salone centrale con balaustra, opera del pittore e scenografo Domenico Fossati e di Francesco Chiaruttini, per poi estendersi alla messa in sicurezza della copertura dell’edificio il prossimo anno. La somma stanziata, nell’ambito del più vasto programma di interventi per Tolmezzo Città Alpina dell’Anno 2017, ammonta a 500.000€ complessivi.

“Si tratta di un primo, concreto, passo avanti nel percorso di rigenerazione della Villa e della Caserma, oggetto di uno studio di fattibilità e di un Masterplan, che sarà presentato alla cittadinanza nel mese di gennaio 2018, in collaborazione con il Carnia Industrial Park e la Fondazione Nord Est che ne hanno curato la predisposizione – spiega il sindaco Francesco Brollo – Villa Linussio è un patrimonio non solo di Tolmezzo, ma della Carnia, della Regione Intera e del mondo alpino”.

