Questa sera, sabato 16 dicembre alle 20.45, al Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo, si terrà il tradizionale concerto di Natale, organizzato dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Sul palcoscenico del Candoni la Mitteleuropa Orchestra, diretta dal m° Marco Guidarini e accompagnata dal violinista Tomáš Kadlubiec.

“L’ouverture mozartiana del Flauto Magico introduce idealmente alla bellezza classica e protoromantica del meraviglioso concerto per violino op.64 di Mendelssohn, eseguito per la prima volta nel 1864. Da allora continua ad essere fra i più amati ed eseguiti del repertorio e sembra conservare intatti la freschezza e il fascino della sua bellezza apollinea. Richard Wagner descriverà invece la VII Sinfonia di Beethoven come “apoteosi della danza”, nella quale il compositore avrebbe attuato la fusione fra corpo e mente. Composta tra il 1811 e il 1812, mentre Beethoven si trovava in Boemia per curarsi, nella speranza di un miglioramento per la sua sordità, trasmette una sensazione di gioia contagiosa, di estasi raggiunta nella contemplazione della bellezza”.

È con queste parole che il maestro Marco Guidarini ci introduce a quello che ormai è un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere l’atmosfera natalizia impreziosita dall’incanto che la musica regala. A Tolmezzo gli spettatori saranno protagonisti di un magico e indimenticabile viaggio accompagnati dalle musiche di Mozart, Mendelssohn e Beethoven.

Il biglietto si potrà acquistare al Teatro Candoni la sera stessa del concerto oppure in prevendita la sera precedente, venerdì 15 dicembre, dalle 17.00 alle 19.30. Per informazioni ci si può rivolgere al Comune di Tolmezzo telefonando al numero 0433 487987 oppure visitare il sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it .

