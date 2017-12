Direttamente dalle fiamme più ardenti che si possano immaginare ecco l’invasione dei Krampus di Fusine alla città di Tolmezzo messa, per una serata, a ferro e fuoco.



LE IMMAGINI DEI KRAMPUS A TOLMEZZO DEL 2016

ISCRIVITI AL CANALE

Dopo aver sfilato per via Roma e via Ermacora le maschere si sono fermate per i loro fiammeggianti riti in Piazza Garibaldi e, quindi, hanno proseguito per via R. Della Torre sino a Piazza Centa nella quale, circondati da centinaia di persone, hanno terminato la loro suggestiva sfilata.

Notizie che ti potrebbero interessare: