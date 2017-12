Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. informa che, in perfetta aderenza con il coronoprogramma stabilito, è prevista per il giorno 30 novembre l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SR 465 sul rio Tesa (km 21+260) e sul rio Siera (km 20+800) nel territorio del comune di Prato Carnico.

Venerdì 1° dicembre sarà pertanto riaperta alla circolazione la SR 465, che con apposita ordinanza era stata necessariamente interdetta al traffico nel tratto compreso tra il km 19+400 e il km 22+100 in loc. Culzei.

Per tali importanti lavori di messa in sicurezza, iniziati a fine aprile, era stata inizialmente prevista la chiusura della strada fino a metà luglio. Nel mese di giugno Friuli Venezia Giulia Strade aveva però accolto l’appello dell’Amministrazione comunale e di alcuni rappresentanti territoriali per sospendere i lavori nel periodo estivo al fine di salvaguardare la fruibilità turistica della Val Pesarina. “Quando c’è la volontà di collaborazione tra Enti si possono ottenere egregi risultati”: così aveva commentato l’Amministratore Unico della Società regionale, Giorgio Damiani, evidenziando l’attenzione posta alle istanze presentate dal territorio che aveva portato alla rivisitazione del cronoprogramma delle attività per rendere fruibile al traffico la strada regionale 465 non appena ultimata la ristrutturazione del primo ponte (sul rio Siera). I lavori erano quindi ripresi a metà settembre prevedendo la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa, per concludersi ora con la riapertura della strada.

Notizie che ti potrebbero interessare: