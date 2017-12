Giovedì 30 novembre, alle 11.00 per le scuole e in replica serale alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo per tutti, la Compagnia di Arti e Mestieri con la collaborazione del Comune di Tolmezzo, presenta TRA DUE FUOCHI – L’INVASIONE DELLA CARNIA. La produzione è dedicata alla Prima Guerra Mondiale ed è realizzata nell’ambito del progetto regionale del Friuli Venezia Giulia “La fuga dal Friuli, chi fugge, chi avanza, chi resta, chi resiste” con la regia di Bruna Braidotti e gli attori: Arianna Addonizio, Enrico Bergamasco, Sonia Cossettini, Paolo Mutti, Enrica Schittar e Luca Zanetti. Il testo segue il percorso storico attraverso le battaglie e le vicende della guerra, in un allestimento originale e vivace, fra tecniche di narrazione, canti corali e azioni teatrali. Soldati, crocerossine, alpini, ufficiali, portatrici carniche sui fronti della prima guerra mondiale dall’Adriatico al Carso alle Dolomiti, alla Carnia, fino a Caporetto e al Piave.

Tutta la storia della Prima Guerra Mondiale scorre sulla scena, con un susseguirsi di episodi sui diversi fronti.

I racconti che fanno progredire il percorso cronologico sono inframmezzati dai dati che contestualizzano il momento storico, la consistenza degli armamenti, la situazione internazionale, la produzione industriale, la situazione del nostro paese in quegli anni con l’accenno a quello che avrebbe riservato poi la storia nei decenni successivi all’Italia: una serie di dati non casuali che rivelano gli interessi di guerra, gli interessi superiori per cui si mandarono al massacro gli uomini, con particolare attenzione agli episodi particolari che hanno coinvolto le zone carniche e i suoi abitanti nel 1917.

La storia della Grande Guerra si intreccia alle vicende umane di donne e uomini, creando un unicum che racconta i fatti bellici, ma anche la vita di chi aveva la guerra in casa, e si ricompone un racconto che se pur complesso ritrova un suo filo conduttore nella sofferenza estrema che patirono i nostri progenitori in quelle vicende che sebbene lontane cent’anni sono ancora vive nella memoria collettiva. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10,00 euro. Per informazioni: www.comune.tolmezzo.ud.it – 0433 487486.

