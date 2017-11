Torna a Tolmezzo la festa patronale di San Martino.

Dopo essersi radunate di fronte alla Chiesa di Santa Caterina, le autorità e le associazioni cittadine hanno raggiunto in corteo il Duomo. Sul sagrato il sindaco ha rivolto il tradizionale messaggio alla popolazione. Nel corso della celebrazione in chiesa il primo cittadino ha consegnato, come ogni anno, a monsignor Angelo Zanello, il calice del Duca Tassilo per la celebrazione dell’Eucarestia.

L.C.



