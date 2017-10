In giro per la Carnia. Escursione a Cavazzo

Oggi siamo andati a fare un giro a Cavazzo Carnico. Partiti dal termine della discesa per Cesclans, ci siamo diretti per la strada statale a Cavazzo con un tour per il centro del paese.

Iscriviti al canale per nuove escursioni e per seguire gli avvenimenti della Carnia.

Buona visione!



Notizie che ti potrebbero interessare: