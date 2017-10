I Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis anche quest’anno hanno stabilito di concedere un contributo per le spese scolastiche alle famiglie degli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Per poter presentare la domanda è necessario possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro e non essere destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per il medesimo titolo. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo o allo Sportello del Cittadino del Comune di residenza entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 24 ottobre 2017.

Per il ritiro del modulo o per ricevere maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi:

– allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo (numero verde 800225130) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

– agli Sportelli del Cittadino dei Comuni di Amaro (0433 487430/433), Cavazzo Carnico (0433 487400), Verzegnis (0433 487460) aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

– oppure visitare i siti internet dei quattro comuni.

