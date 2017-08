Si è tenuta il primo Agosto, nella Sala Consiglio del Comune di Tolmezzo, la conferenza stampa di lancio di Carnia Classic e di tutti gli eventi del ricco programma della manifestazione.

Qui sotto la Carnia Classic 2016. Clicca sull’immagine per vedere il video:

Dopo i saluti del padrone di casa, Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo – Città Alpina dell’Anno 2017 – il presidente del comitato organizzatore, Fabio Forgiarini ha illustrato nel dettaglio le nove giornate che compongono il calendario, nelle quali i corridori, gli appassionati ed i semplici spettatori animeranno le strade e le salite dei 28 comuni carnici toccati dalle corse.

A partire già dal primo giorno, sabato 19 agosto, la città di Tolmezzo ospiterà il “Villaggio Carnia Classic” con molti stand e attività legate al mondo della bicicletta e che sarà il punto baricentrico di tutte le manifestazioni; manifestazioni che culmineranno nell’evento clou previsto per domenica 27 agosto: la CARNIA CLASSIC INTERNATIONEAL FUJI-ZONCOLAN.

Tre le corse previste in questa giornata: la Granfondo, la Mediofondo e, prima nel suo genere, la Ciclopedalata aperta anche alle e-bike (biciclette elettriche).

La parola è poi passata al coordinatore generale Enzo Cainero, il quale, ringraziando i volontari –più di 400 persone coinvolte di cui 200 Alpini circa – ha invitato tutti i soggetti del territorio “a fare squadra”, a credere nei luoghi meravigliosi della Carnia e nelle sue persone. “Le gare come questa, se supportate dai servizi e dalle attività imprenditoriali in loco, sono il miglior biglietto da visita per la Carnia, e i ritorni, direttamente o indirettamente, arrivano a tutti. Queste iniziative sono –anche- un ottima opportunità di promozione turistica per il nostro territorio”, così Enzo Cainero, a chiusura della conferenza stampa.

