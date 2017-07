Lunedì 31 luglio inizieranno i lavori di realizzazione della rotatoria in prossimità della stazione delle autocorriere di Tolmezzo, lavori che dovrebbero protrarsi, salvo imprevisti e proroghe, per 180 giorni.

L’intervento, che interesserà parte delle vie Carnia Libera 1944, Divisione Garibaldi, C. Percoto e C. Battisti, è necessario per risolvere le problematiche di uno snodo viario che rappresenta un punto critico del traffico cittadino.

Oltre alla realizzazione della rotatoria, sono previsti anche la modifica dell’entrata/uscita del parcheggio “Delli Zotti”, il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale nel tratto sud-ovest di via Divisione Garibaldi (quello verso piazza Martiri della Libertà), la ridefinizione dei percorsi pedonali e ciclabili e l’implementazione della rete di illuminazione sull’area interessata dalla nuova rotonda.

L’intervento verrà eseguito in tre fasi, la prima delle quali interesserà esclusivamente l’area che si sviluppa dalla linea di mezzeria di via Divisione Garibaldi verso l’imbocco delle vie Percoto e Battisti.

La fase successiva interesserà invece la parte opposta, ossia l’area che si sviluppa dalla mezzeria di via Divisione Garibaldi verso via Carnia Libera 1944.

I lavori si concentreranno infine nel tratto sud-ovest di via Divisione Garibaldi (quello verso Piazza Martiri della Libertà).

Per tutta la durata dei lavori via Divisione Garibaldi sarà percorribile a senso unico (procedendo nella direzione da piazza Martiri della Libertà verso piazza Centa) e il parcheggio “Delli Zotti” sarà accessibile attraverso un nuovo varco che verrà aperto in prossimità del “Pullman Bar”.

L’Amministrazione Comunale si scusa per il temporaneo disagio che i lavori inevitabilmente comporteranno, consapevole del fatto che rendere il traffico scorrevole e più sicuro, in particolare nei pressi del centro abitato, è un obiettivo primario a beneficio di tutta la popolazione.

Ulteriori informazioni sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it

