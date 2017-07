E’ stata completamente riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia giovedì scorso la SR 355 “della Val Degano” nel tratto compreso dal km 9+900 al km 12+150 in loc. Baus (Comune di Ovaro), con largo anticipo rispetto alla data prefissata del 17 luglio.

Con Ordinanza n. 81/2017 del 6 luglio, infatti, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha revocato la precedente Ordinanza n. 58/2017 con cui era stato istituito un senso unico alternato lungo il tratto in questione per consentire l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità e del versante soprastante a seguito di dissesto del piano viabile e dei movimenti franosi della adiacente scarpata, che si erano verificati il 12 maggio e che avevano determinato in un primo tempo la chiusura totale dell’arteria dal 12 al 24 maggio scorsi a seguito di un profondo cedimento del piano viabile al km 11+180 circa.

A causa di tale dissesto e dei movimenti franosi del versante adiacente, preso atto della relazione geologica preliminare immediatamente redatta dal geologo all’uopo incaricato da FVG Strade, erano stati subito effettuati i lavori preliminari di messa in sicurezza della sede stradale che avevano consentito in tempi brevi la riapertura a senso unico alternato del tratto.

“Sono estremamente soddisfatto per la celerità con cui abbiamo risolto il problema e dato pronta risposta alla comunità locale e agli operatori economici del territorio – dichiara l’Amministratore Unico di FVG Strade Giorgio Damiani – e per questo devo ringraziare i tecnici e il personale su strada di FVG Strade per la professionalità e la dedizione dimostrate. Il risultato si aggiunge peraltro all’importante progetto che stiamo realizzando per questa zona, che prevede prossimamente la realizzazione di una rotatoria alla progressiva chilometrica 8+740 in corrispondenza dell’accesso alla Cartiera e la rettifica del profilo longitudinale del tratto dal km 7+530 al km 7+890. Al momento il progetto esecutivo è in fase di definizione e l’obiettivo è di giungere in tempi rapidi alla predisposizione del bando di gara.”

