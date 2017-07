Il 25 luglio, sulla passeggiata a mare di Grado, ritorna l’ormai tradizionale e atteso appuntamento estivo di stile e mondanità del calendario gradese, la Cena Spettacolo di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, il conosciuto gruppo delle 21 star della ristorazione friulana, che mettono in scena in luoghi di grande suggestione quanto di più raffinato propone in tavola il Friuli Venezia Giulia. A dare a quest’evento un fascino particolare sarà il tramonto del sole, che si vedrà lentamente calare all’orizzonte nel mare, alle spalle delle postazioni dei ristoratori.

Sarà una cena spettacolo con raffinatissimo menu in omaggio alla cucina dell’estate, con i suoi sapori e i suoi profumi, liberamente interpretata dagli chef dei ristoranti del gruppo, che cucineranno in diretta, davanti al pubblico piatti di alta creatività creati appositamente per la serata. A proporre l’abbinamento cibo-vino perfetto, altrettanti vignaioli delle più prestigiose aziende vinicole friulane. Attenti alle esigenze alimentari, gli chef proporranno anche piatti per celiaci e vegetariani. Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini.

Ad esibirsi, con piatti che non mancheranno di stupire e ingolosire, saranno il seguenti ristoranti. Al Gallo di Pordenone: Angel hair, guanciale di Dorth e vongole con Schioppettino di Petrussa; Al Grop di Tavagnacco: Ravioli bufala e Frant con pomodorini confit e basilico con Pinot Grigio Joy di Castello di Spessa; Al Lido di Muggia: Insalata di piovra con patate con Pinot Bianco di Le Monde; Al Paradiso di Pocenia: Gnocchi di patate ai frutti rossi con guazzetto d’anatra delle Risorgive con Pinot Nero di Villa Parens; Al Ponte di Gradisca d’Isonzo: La terrina di anatra e maialino da latte, gelee al Verduzzo e insalatina ai fiori di campo con Pinot Nero di Forchir; All’Androna di Grado: Blinis, panna acida, branzino e caviale con Rosazzo delle Betulle di Ronco delle Betulle; Campiello di S. Giovanni al Natisone: Insalata di orata e pesto leggero con Sauvignon di La Viarte; Carnia di Venzone: Rotolo freddo di faraona farcita e filange di verdure con Chardonnay di Di Lenardo; Costantini di Tarcento: Il polipo di San Daniele e burrata con Broy di Eugenio Collavini; Da Nando di Mortegliano: Gnocchetti di polenta e tartufo nero con ricotta affumicata di Pani con Vespa Bianco di Bastianich; Da Toni di Gradiscutta di Varmo: Fagioli borlotti freschi e minestra di verdure con profumo di basilico ligure con Friulano di Castello di Buttrio; Ilija di Tarvisio: La Regina di San Daniele con soya, sakè e rafano su letto di ricotta fermentata con Sauvignon Ronco Cerò di Venica&Venica; Là di Moret di Udine: Gnocchi di patate al ragù di carusoli con Pinot Bianco di Russiz Superiore – Marco Felluga; Da Nando di Mortegliano: Tartare di manzo, spuma al kren e rosmarino con Merlot di Ermacora; Lokanda Devetak di San Michele del Carso: Vasetto estivo (crema piselli, ricotta alle erbe, spuma di lustrik e gocce di pomodoro) con Manditocai Friulano di Livon; La Subida di Cormòns: Quel che in estate non può mancare. Faraona, pesche, cetriolo e pomodoro con Vintage Tunina di Jermann; La Torre di Spilimbergo: Frico morbido con Regina di San Daniele, gocce di pomodoro, basilico e germogli con Sauvignon di Livio Felluga; Lokanda Devetak di San Michele del Carso: L’orto di Sara sui biechi, erbe e polvere di speck con Vitovska di Zidarich; Margò – La Perla di Ravascletto: La luna nel pozzo con Treanni Rosso Multivintage Bio di Vistorta; Vitello d’Oro di Udine: Fiore di zucchina al baccalà mantecato, crema di zucchine, acqua e polvere di pomodoro con Collio Bianco di Edi Keber.

La serata sarà inoltre l’occasione per degustare i prodotti, i dolci, i gelati, il caffè, le grappe degli artigiani del gusto, partner dei ristoratori di Friuli VG Via dei Sapori: l’Aceto di Sirk; i salumi d’oca e i prodotti di Jolanda de Colò di Palmanova; il prosciutto al cartoccio di Dentesano; il prosciutto crudo di San Daniele di DOK Dall’Ava; le golosità a base di trota di FriulTrota di San Daniele; i formaggi e i prodotti della Latteria di Cividale; i tartufi di Muzzana Amatori Tartufi; i pani del Forno di Rizzo di Tarcento; i dolci della Pasticceria Simeoni di Udine; la Gelateria Scian di Cordenons; la Gubana Maria Vittoria di Dall’Ava Bakery; le farine e il baccalà del Molino Zoratto di Codroipo; il caffè di Oro Caffè di Udine. E ancora, i cocktail a base di distillati Nonino e le pregiate grappe e i distillati della storica azienda.

In chiusura, ciascun chef presenterà la sua personalissima interpretazione del dolce estivo.

La Cena Spettacolo inizia alle 20.00. L’entrata sarà consentita fino alle 21.00. È gradito l’abito elegante.

Il costo è di 55 €.

Informazioni: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Tel 0432 538752 – info@friuliviadeisapori.it – www.friuliviadeisapori.it

