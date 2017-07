Premiazioni del concorso letterario Flash dal passato

Si è tenuta al Circolo Centro Diurno per gli Anziani Città di Tolmezzo una seconda premiazione del concorso letterario intitolato “Flash dal Passato. Ovvero il tempo della memoria”.

Per un disguido tecnico, infatti, i premi non erano disponibili al momento della prima premiazione.

Vincitori sono risultati Mario Linussio, Ettore Carbone e Rodolfo De Santa. A ritirare per lui diploma e quadro c’era la figlia.

Le bellissime opere sono state create da Franco Sclabi.

Vi lascio alle immagini.

VIDEO DELLA SECONDA PREMIAZIONE

VIDEO DELLA PRIMA PREMIAZIONE

Notizie che ti potrebbero interessare: