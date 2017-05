EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

In relazione ai recenti articoli apparsi sul Messaggero Veneto, con contenuti spesso imprecisi e allarmistici in merito al proseguimento dei lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre, l’Amministrazione Comunale con il presente comunicato intende fornire le seguenti precisazioni:

– il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori scadrà il 5 giugno prossimo;

– l’impresa, pur in ritardo, sta completando le opere infrastrutturali propedeutiche alla posa della pavimentazione finale, ed in particolare il nuovo impianto di pubblica illuminazione, e sta preparando il piano per il getto del sottofondo in calcestruzzo armato;

– tali lavorazioni, per loro natura, non richiedono l’impiego di molte maestranze;

– il getto del sottofondo in calcestruzzo armato è programmato per fine aprile-inizio del mese di maggio;

– successivamente si procederà alla posa della pavimentazione in porfido e pietra piasentina con l’impiego di un maggior numero di persone;

– per evitare il più possibile disagi alla viabilità la pavimentazione verrà realizzata prima nel tratto centrale della piazza e successivamente sulle due vie laterali;

– le attuali lavorazioni sono svolte direttamente dall’impresa appaltatrice e non in subappalto;

L’Amministrazione Comunale pur consapevole dei disagi provocati dal cantiere sta verificando quotidianamente l’andamento dei lavori e monitorando costantemente l’attività dell’impresa. Nei limiti imposti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, sta ponendo in atto tutte le azioni per garantire l’esecuzione dell’opera pubblica ed evitare l’instaurarsi di situazioni che ne potrebbero compromettere o ritardare la conclusione.

