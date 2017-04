EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Giunta alla seconda edizione, la kermesse organizzata dall’associazione Gruppo Shangai con la collaborazione del Comune di Tolmezzo, punta ad incrementare le presenze (ben 1500 nel 2016!) con un aggiornamento alla versione 2.0. Le giornate per quest’anno salgono a quattro, ma la formula rimane invariata e di successo: musica, sport, fitness e enogastronomia. I concerti, proposti gratuitamente, animeranno il palco allestito presso il centro studi di Viale Aldo Moro con le sonorità di musicisti di prim’ordine.

Sabato 22 si esibiranno i “Radio Zastava”. Eclettica formazione che fa della musica di derivazione balcanica la sua bandiera. Domenica 23 sarà la volta dei “Young Tree” e a seguire il DJ Set degli Africa Unite di Bunna e Madaski, paladini e pionieri della musica reggae in Italia. Ritmi in levare e tanta solarità sbarcheranno a Tolmezzo per un concerto indimenticabile.

Lunedì 24 sul palco si esibiranno le “Pinkarmada”, musiciste di ottimo calibro legate dalla passione per il buon rock. Martedì 25 a partire dalle ore 14:00 si svolgeranno le selezioni regionali di “Arezzo Wave”.

Da non dimenticare, poi, gli appuntamenti sportivi e di Fitness che per tutto l’arco della manifestazione si svolgeranno sotto la supervisione dei validi istruttori di Palestra Punto Fitness, Punto Fit Spin Team e CrossFit Tolmezzo.

Il clou delle manifestazioni sportive è previsto per domenica 23 aprile. L’Indoor Cycling Spinning Day organizzato da Punto Fit Spin Team: un’intera giornata dedicata allo spinning, il cui obiettivo è far sì che “la concentrazione e il coinvolgimento porti la mente a superare la fatica aumentando la voglia di continuare a pedalare”.

Il programma completo di Corpo&Musica su www.comune.tolmezzo.ud.it .

