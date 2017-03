EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Le Winx, le apprendiste fatine dei cartoni animati della TV sono arrivate… in carne ed ossa a Tolmezzo nell’ambito del “Winx magic ski” la manifestazione itinerante che ha preso il via, con il taglio del nastro da parte dell’Assessore Marco Craighero, proprio dal capoluogo carnico.

Per la gioia dei più piccoli, che felicemente hanno posato assieme alle loro beniamine per una foto e chiesto loro un autografo, ecco le immagini del loro arrivo.

L.C.



