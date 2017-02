EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

La piazza di Tolmezzo è stata invasa da una moltitudine di mascherine colorate, coriandoli e stelle filanti.

E’ accaduto giovedì 23 febbraio 2017 nel corso del “Carnevale dei bambini“.

E così, a partire dalle ore 10 circa, le scuole primarie e dell’infanzia del capoluogo carnico hanno sfilato per le vie cittadine ritrovandosi in Piazza XX Settembre per il saluto del sindaco, per le varie esibizioni, diffondendo tanta gioia e divertimento. Ovviamente, nella piazza gremitissima di maschere, genitori, insegnanti ed accompagnatori, non potevano mancare crostoli, frittelle, castagnole, dolci e bevande di ogni tipo. Il sindaco Francesco Brollo ha poi, simbolicamente, consegnato le chiavi della città al re delle maschere che rappresentava tutti i bambini.

Il Carnevale è una delle feste pooplari più sentite. E’ detta anche la “Festa dei Pazzi” in quanto tutte le regole sono capovolte ed i più piccoli hanno gli stessi diritti dei grandi, Per questo, simbolicamente, vengono consegnate loro le chiavi della città.

E la festa è continuata anche nel pomeriggio. Gran parte delle mascherine, infatti, accompagnate da nonni e genitori, si sono trasferite nella sede del Gruppo Alpini “Tite Copetti” dove, negli ampi spazi a disposizione, si sono potute sbizzarrire in corse, giochi e divertimenti vari lanciando stelle filanti e coriandoli.

Gli alpini hanno offerto loro, ed ai loro accompagnatori, numerose frittelle e bibite.

