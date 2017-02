EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Questo video è frutto di una piccola ricerca sul Carnevale.

Come e quando è nato? Perché si lanciano i coriandoli? Perché in quaresima c’è il rito delle ceneri?

Bene, se vuoi conoscere queste ed altre curiosità, ti invito a guardare le immagini che seguono.



Il Carnevale è la festa dei pazzi, è la festa popolare per eccellenza.

Inizialmente il Carnevale era impersonificato da un grosso pupazzo panciuto o da un nano grottesco dalle sembianze comiche ed inquietanti allo stesso tempo che sfilava in corteo per le vie della città.

Inizialmente il Carnevale rappresentava la fine di un periodo sterile, l’inverno, e l’inizio di un periodo fecondo, la primavera…

Ti invito a guardare il video per conoscere altre cose riguardanti il Carnevale e ad iscriverti al canale.

L.C.

