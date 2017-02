EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Rispetto alla situazione debitoria del Tennis club Tolmezzo nei confronti del Comune di Tolmezzo, le dichiarazioni del presidente Jacopo Mestroni riportate dal Messaggero Veneto di domenica 12 febbraio scorso distorcono la realtà dei fatti e necessitano di diverse precisazioni.

Innanzitutto il debito contestato riguarda i corrispettivi annui per l’affidamento della gestione della struttura sportiva che sono contrattualmente dovuti ma che il tennis club non ha versato per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Il debito riguarda, inoltre, il rimborso delle utenze (energia elettrica e riscaldamento) per il periodo dicembre 2013 – agosto 2016 richiesto ad ottobre dello scorso anno.

Le precedenti richieste di rimborso sono state inviate dagli uffici comunali nel 2012 e nel 2014. In base a quei dati (e non ad un improprio “storico del 2003”) l’associazione avrebbe dovuto prevedere ed accantonare nei bilanci degli anni successivi le somme necessarie per far fronte agli oneri gestionali.

I rimborsi richiesti per gli anni 2015 e 2016, inoltre, sono sostanzialmente in linea con quelli del triennio precedente. Non è quindi vero che il comune non ha “mandato nulla” e che il tennis club si sia trovato “improvvisamente” di fronte a una situazione inaspettata.

La proposta fatta dal presidente Mestroni di proseguire oltre la scadenza dell’attuale contratto (luglio 2017), infine, è semplicemente irricevibile: la gestione dell’impianto è affidata mediante procedura di gara e nessuna proroga può essere legittimamente presa in considerazione, ancor meno se diretta a favorire una situazione debitoria nei confronti del Comune, derivante da una palese inadempienza contrattuale.

Rispetto ad una possibile soluzione, il Comune aveva prospettato un’ampia e favorevole rateizzazione che però non ha trovato riscontro.

È il Tennis club debitore nei confronti del Comune e non viceversa.

