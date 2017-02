EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

“Nascondi chi sono e aiutami a trovare la maschera più adatta alle mie intenzioni”. Questo l’invito, seguendo la frase di William Shakespeare, al grande Ballo in maschera che, la notte del 25 febbraio, riporterà il Castello di Spessa di Capriva del Friuli indietro nel tempo.

L’appuntamento è per le 20 e la maschera è d’obbligo. In contrapposizione con l’ambientazione settecentesca dei suoi saloni, che ospitarono grandi artisti e letterati tra cui Giacomo Casanova, la festa di Carnevale sarà unica nel suo genere e unirà danze, divertimento ed eleganza, grazie anche alla musica e all’animazione della Musique Boutique DeeJay Set & Live Sax. Buffet e pregiati vini e spumanti del Collio accompagneranno la serata, durante la quale sarà anche premiata la maschera più originale.

L’evento ha un costo di 45€, comprensivo di buffet, con prenotazione obbligatoria.

Per chi volesse approfittare del Carnevale per trascorrere piacevoli giornate ad esplorare il Collio Goriziano, fra passeggiate fra le vigne, scoperta di antichi borghi, visita a piccoli produttori di nicchia, è possibile pernottare in Castello oppure nell’annesso hotel di charme La Tavernetta al Castello.

