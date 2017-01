Con l’intento di sostenere le iniziative finalizzate ad aumentare la sicurezza delle abitazioni private, prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis hanno pubblicato un bando per la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza. Questa iniziativa è stata realizzata grazie al contributo della Regione FVG rientrante nel programma di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2016.

Saranno ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina e/o antintrusione, i sistemi di videosorveglianza (esclusi gli impianti di videocitofonia), porte e persiane blindate, grate e inferriate purché siano di nuova produzione, abbiano le caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti e siano garantiti per almeno due anni dalla data di installazione.

Saranno finanziabili gli interventi eseguiti su immobili o porzioni di essi, come case singole o appartamenti in condominio nei quali risiede il nucleo familiare della persona fisica richiedente, il quale potrà presentare una sola domanda di contributo. La spesa massima ammissibile a contributo sarà di 3.000,00 euro (Iva inclusa). Non saranno invece finanziabili interventi per spese inferiori a 1.000,00 euro e il contributo massimo erogabile non potrà superare il 50% della spesa ammessa.

Per accedere al contributo è necessario essere residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 2 anni e avere un’ISEE in corso di validità non superiore a 35.000,00.

Le domande andranno presentate, a partire dal 1° gennaio 2017, entro il 30 giugno 2017.

Maggiori dettagli sono disponibili nel bando pubblicato, assieme al modulo di domanda, nei siti internet dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.

Notizie che ti potrebbero interessare: