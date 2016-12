A Natale, si sa, luci, stelle, presepi ed alberi di Natale contribuiscono ad infondere quella magica atmosfera di attesa e pace. Dopo aver ammirato le luci e luminarie installate a Tolmezzo, in provincia di Udine, oggi siamo capitati a Cormons, in provincia di Gorizia. Ti lascio alle immagini. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like e se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi servizi, iscriviti al canale.

Buona visione e buone feste da Scriptanews.it

Notizie che ti potrebbero interessare: