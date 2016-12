Skaupaz Toifl a Tolmezzo. Spettacolo e magia. Ecco il fantastico VIDEO

La città di Tolmezzo è stata messa a ferro e fuoco nella giornata di domenica 11 dicembre 2016 dallo scatenato gruppo degli Skaupaz Toifl.



Le orribili maschere, orribili ovviamente per modo di dire, sono giunte in piazza XX settembre brandendo e roteando le loro temibili armi dopo aver percorso, partendo da Via Cascina, via Roma, via Ermacora e via Cavour. Hanno così terrorizzato la folla le loro armi, i loro campanacci e le loro torcie torcie infuocate con la quali, una volta giunte in piazza XX settembre, dato fuoco a cumuli di paglia dando origine grande falò.

Centinaia e centinaia di persone li hanno seguiti e sono rimaste affascinate dallo spettacolo. E molti sono stati coloro, soprattutto i più piccoli, che coraggiosamente li hanno affrontati chiedendo loro una foto ricordo assieme.

Ti lascio alle spettacolari immagini.

Buona visione da Scriptanews.it

Luca Coradduzza

Notizie che ti potrebbero interessare: