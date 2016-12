Mercatino natalizio a Tolmezzo

Già da qualche tempo, a Tolmezzo, si respira aria Natalizia grazie alle luci e luminarie che coinvolgono le vie del centro storico del capoluogo carnico.



Ce ne siamo occupati in un altro video. E l’atmosfera delle prossime feste si fa sentire sempre più forte grazie alle varie iniziative cittadine. Nel video che proponiamo ecco le immagini dei mercatini natalizi che hanno occupato per tutta la giornata di giovedì 8 dicembre 2016 via Ermacora. Lavori fatti a mano, decoupage, lavori con la stoffa, il legno, le ceramiche, le perline ed altre tecniche hobbistiche, assieme a quadri, sono stati i protaginisti indiscussi dei gazebo pieni di luci e colori.

Ti lascio alle immagini.

Luca Coradduzza

