Biblioteca d’autore con la presentazione del volume “Lo spartiacque di una notte di maggio”

Incontro con la “biblioteca d’Autore” giovedì primo dicembre 2016 alle ore 18.00 alla Biblioteca Civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo con la presentazione del libro “Lo spartiacque di una notte di maggio“.

L’autore Luca Coradduzza presenterà il suo libro dedicato al terremoto in Friuli del 1976 il cui ricordo rimane ancora vivo nonostante il passare dei decenni.

Il perché del titolo, forse un po’ suggestivo e particolare, è spiegato nella quarta di copertina.

“I movimenti tellurici di maggio e di settembre - si legge - hanno segnato una sorta di spartiacque, di morte e resurrezione, di fine e di inizio”.

Il volume raccoglie 53 testimonianze ed oltre 60 fotografie inedite realizzate nei momenti immediatamente successivi al terremoto in Carnia e a Tolmezzo. Le prime sono state raccolte a “caldo” e consevano ancora tutta la drammaticità, le ansie, le paure e gli stati d’animo vissuti in quei tristi mesi; le immagini mostrano visivamente le fasi della ricostruzione e l’evoluzione della città di Tolmezzo dal 1976 ai giorni nostri.

Olte che raccontare come è nato il libro, l’autore leggerà alcuni brani e mostrerà numerose immagini d’epoca.

E’ stato realizzato anche un booktrailer del volume

Come detto l’interessante appuntamnto si svolgerà nella sala riunioni al primo piano della biblioteca, fornita di ascensore in caso di necessità, alle ore 10 di giovedì primo dicembre.



Guarda il Booktrailer:

