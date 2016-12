No alla violenza contro le donne. Giornata internazionale 2016

Per il terzo anno la Città di Tolmezzo dice no alla violenza contro le donne.

Alle ore 11.30 qualche centinaio di palloncini rossi è stato abbandonato in Piazza Centa al volere dei freddi venti carnici. Un gesto simbolico che significa liberazione dalla sofferenza e riscatto delle donne che hanno subito violenza.

Lo ha spiegato agli studenti tolmezzini che riempivano la piazza anche l’assessore comunale Fabiola De Martino prima del lancio.



“Rappresentano simbolicamente - ha detto - la voce delle donne che non ci sono più ed anche quella di tutte le persone che le amavano, genitori, amici, figli, che hanno subito questa perdita. Questa è la loro voce e deve essere anche la vostra”, ha concluso.

Sempre simbolicamente, i tolmezzini hanno partecipato all’iniziativa indossando un indumento di colore rosso. Oltre che da Piazza Centa, il lancio è avvenuto in contemporanea anche dal Centro Studi.

Ti lascio alle immagini del lancio. (A BREVE DISPONIBILE IL VIDEO)

