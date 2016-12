VIDEO Luminarie e luci di Natale a Tolmezzo.

Luci e stelle luminose hanno invaso il centro storico di Tolmezzo.

Non si tratta di qualche stella cometa o stella cadente, ma bensì di stelle e luci natalizie.

Come ogni anno, infatti, la tradizione vuole che dopo il mercato dei santi le vie del centro cittadino siano gradualmente addobbate ed abbelite con luci e luminarie che, assieme alle decorazioni delle varie vetrine dei negozi, cominciano ad accompagnare i tolmezzini alle festività natalizie.

E da qualche giorno, appunto, il centro storico dona ai residenti ed ai passanti, soprattutto nelle ore serali e notturne, un po’ di allegria e suggestione.

E così, passando per via Matteotti, Piazza Garibaldi, via Cavour, Piazza XX Settembre, via Renato Del Din, Piazza Mazzini, Via Roma e via Ermacora, si può già cominciare a pregustare questa atmosfera tipica del Natale

. Vi lascio alle suggestive immagini.

Buona visione, al prossimo video e Buone Feste… anche se un po’ in anticipo.



